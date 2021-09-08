Что ожидается на валютном рынке в среду

Проведенный вчера Министерством финансов очередной аукцион по размещению облигаций внутреннего госзайма показал снижение интереса инвесторов к украинским ценным бумагам: по шести выпускам сроком от 6 месяцев до 5 лет удалось привлечь лишь 1,37 млрд гривен.

Относительно небольшой объем размещения означает, что сегодня не будет крупных продаж валюты для оплаты купленных ОВГЗ. В то же время снижение курса безналичного доллара ниже уровня 26,70 гривен привлекло много желающих купить подешевевшую валюту. Сегодня ожидается повышенный спрос на доллар, что может привести к незначительному повышению котировок.

Открытие торгов среды ожидается на уровне 26,65/26,75 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Цена наличного доллара в столице во вторник снизилась на 7 копеек: утром наличного «американца» продавали по 26,88-26,89 гривен, а к вечеру – уже по 26,81-26,82 гривен. Сегодня утром продажа стартует с 26,80-26,82 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения.

Евро на рынке FOREX во вторник продолжил нисходящую коррекцию и опустился до отметки 1,1835 доллара на фоне усиливающегося падения фондовых рынков. Утром среды он торгуется в узком диапазоне 1,1838-1,1850 доллара. Наличный евро за день потерял в цене 10 копеек: утром вторника его продавали по 31,80 гривен, а к вечеру ценник опустился до 31,70 гривен. Сегодня утром его начнут продавать по 31,70 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Есть предпосылки ожидать снижения цены наличного евро.

Российский рубль во вторник продолжил терять позиции по отношению к американскому доллару и к вечеру опустился почти до 73,40 рублей за доллар. Утром среды он торгуется в диапазоне 73,26-73,38 рубля за доллар. Цена наличного рубля в столице последние несколько дней сохраняется неизменной на уровне 3,65-3,67 гривен за 10 рублей. Сегодня утром продажа начнется по той же цене, дальше все будет зависеть от поведения гривны: если укрепление к доллару продолжится, подешевеет и наличный рубль.