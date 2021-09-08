Судороги в ногах по ночам: причины и лечение

Люди нередко испытывают спазмы в мышцах конечностей. Судороги в ногах вызывают не только болезненные ощущения, но и потерю равновесия, если это случается во время ходьбы, а во время плавания они особенно опасны, так как могут лишить способности держаться на воде. Бывают судороги и по ночам. Полезно знать, какие причины вызывают подобное состояние и что делать, чтобы решить эту проблему, сообщает Креатив.

Разбираться в возможных причинах судорог нужно для того, чтобы уметь помочь своему организму. Это явление бывает как признаком переутомления, так и симптомом серьезного заболевания. Если судороги повторяются неоднократно, необходима консультация врача.

Возможны следующие причины спазмов:

чрезмерные физические нагрузки, резкое увеличение продолжительности занятий спортом, интенсивность упражнений;

нарушение циркуляции крови в мягких тканях тела, что бывает связано с малоподвижным образом жизни, стрессовым состоянием;

прием мочегонных препаратов;

хождение в тесной обуви, что приводит к сдавливанию кровеносных сосудов и нарушению кровообращения;

резкое повышение температуры тела (фебрильные судороги);

недостаток в организме полезных веществ, витаминов А, В, Е, D (у женщины это может проявиться во время беременности);

неврологические нарушения, неправильная передача импульсов по нервным тканям;

обезвоживание организма, отравление;

наличие заболеваний (гипопаратиреоз);

неправильное питание, приверженность строгим диетам.

Чаще судороги наблюдаются у спортсменов, у детей при высокой температуре, у пожилых людей, страдающих мышечной дистрофией, алкоголиков. В этих случаях лечение должен назначать только врач!

Лечение и профилактика судорог

Судороги относятся к временным физиологическим проявлениям и хорошо поддаются лечению. Для профилактики их возникновения специалисты советуют:

Составить грамотное меню питания, которое содержит белки, жиры, углеводы, витамины и микроэлементы. При необходимости, можно дополнительно принимать витаминные комплексы с повышенным содержанием калия, магния, В6. Каждый день проводить утреннюю зарядку, давать своему телу посильную физическую нагрузку. Полезны пешие прогулки, подъем по лестнице без лифта, гимнастические упражнения, скандинавская ходьба, плавание. Соблюдать питьевой режим. В день нужно потреблять не менее 1,5 литра жидкости, предпочтительно чистой воды. Позаботиться об удобной обуви, не сковывающей ноги и не затрудняющей движения. Отказаться от высоких каблуков. Если на работе приходится постоянно сидеть или стоять, необходимо давать ногам отдых – менять положение, делать перекаты на стопах, подниматься на носочки, немного пройтись. Сидячее положение «нога на ногу» ухудшает циркуляцию крови и может спровоцировать появление спазмов в мышцах. Не следует подгибать ноги под стул – они должны быть немного вытянуты вперед или составлять с полом угол в 90 градусов.

Если судороги в ногах не связаны с патологией, требующей соответствующего лечения, человек способен самостоятельно устранить ряд причин этого неприятного и весьма болезненного явления. Главное, не оставлять его без внимания.