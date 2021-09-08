Судороги в ногах по ночам: причины и лечение
Люди нередко испытывают спазмы в мышцах конечностей. Судороги в ногах вызывают не только болезненные ощущения, но и потерю равновесия, если это случается во время ходьбы, а во время плавания они особенно опасны, так как могут лишить способности держаться на воде. Бывают судороги и по ночам. Полезно знать, какие причины вызывают подобное состояние и что делать, чтобы решить эту проблему, сообщает Креатив.
Разбираться в возможных причинах судорог нужно для того, чтобы уметь помочь своему организму. Это явление бывает как признаком переутомления, так и симптомом серьезного заболевания. Если судороги повторяются неоднократно, необходима консультация врача.
Возможны следующие причины спазмов:
- чрезмерные физические нагрузки, резкое увеличение продолжительности занятий спортом, интенсивность упражнений;
- нарушение циркуляции крови в мягких тканях тела, что бывает связано с малоподвижным образом жизни, стрессовым состоянием;
- прием мочегонных препаратов;
- хождение в тесной обуви, что приводит к сдавливанию кровеносных сосудов и нарушению кровообращения;
- резкое повышение температуры тела (фебрильные судороги);
- недостаток в организме полезных веществ, витаминов А, В, Е, D (у женщины это может проявиться во время беременности);
- неврологические нарушения, неправильная передача импульсов по нервным тканям;
- обезвоживание организма, отравление;
- наличие заболеваний (гипопаратиреоз);
- неправильное питание, приверженность строгим диетам.
Чаще судороги наблюдаются у спортсменов, у детей при высокой температуре, у пожилых людей, страдающих мышечной дистрофией, алкоголиков. В этих случаях лечение должен назначать только врач!
Лечение и профилактика судорог
Судороги относятся к временным физиологическим проявлениям и хорошо поддаются лечению. Для профилактики их возникновения специалисты советуют:
- Составить грамотное меню питания, которое содержит белки, жиры, углеводы, витамины и микроэлементы. При необходимости, можно дополнительно принимать витаминные комплексы с повышенным содержанием калия, магния, В6.
- Каждый день проводить утреннюю зарядку, давать своему телу посильную физическую нагрузку. Полезны пешие прогулки, подъем по лестнице без лифта, гимнастические упражнения, скандинавская ходьба, плавание.
- Соблюдать питьевой режим. В день нужно потреблять не менее 1,5 литра жидкости, предпочтительно чистой воды.
- Позаботиться об удобной обуви, не сковывающей ноги и не затрудняющей движения. Отказаться от высоких каблуков.
- Если на работе приходится постоянно сидеть или стоять, необходимо давать ногам отдых – менять положение, делать перекаты на стопах, подниматься на носочки, немного пройтись. Сидячее положение «нога на ногу» ухудшает циркуляцию крови и может спровоцировать появление спазмов в мышцах. Не следует подгибать ноги под стул – они должны быть немного вытянуты вперед или составлять с полом угол в 90 градусов.
Если судороги в ногах не связаны с патологией, требующей соответствующего лечения, человек способен самостоятельно устранить ряд причин этого неприятного и весьма болезненного явления. Главное, не оставлять его без внимания.