Украинцы побили рекорд посещаемости Анталии

Украина стала единственной страной, количество туристов из которой превысило в этом году допандемический показатель посещаемости Анталии, сообщает Укринформ.

"Украина стала единственной страной, которая превысила показатели периода к пандемии, и стала вторым по величине рынком сбыта в Ан талии" , - говорится в сообщении.

В общем С 10 января по 30 августа Анталия приняла 4 миллиона 978 тысяч 36 туристов, которые прибыли на 28 тысячах 71 самолете. До пандемии - в рекордном 2019 (в период с 10 января по 30 августа) - Анталию посетили 10 млн туристов.

Количество туристов из Украины выросло на 220%, если сравнить с показателем предыдущего года, и составляет 859 тысяч 157 человек. В 2019 году из Украины прибыло 596 тысяч туристов.

Так, по количеству туристов, приехавших в Анталию, Украина опередила Германию и поднялась на второе место. Доля посетителей из Украины составляет 17,6% от общего количества.