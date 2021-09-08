Как понять, что у подростка депрессия

Депрессия может проявляться различным образом, симптомов у этой болезни достаточно. К сожалению, подростки часто подвержены такому состоянию. Задача родителей как можно раньше выявить его, чтобы предотвратить опасные последствия, сообщает Креатив.

Как понять, что у подростка началась депрессия? Психологи называют 5 тревожных признаков, которые указывают на неполадки в детской психике в переходном возрасте.

Подавленное состояние длится больше двух недель

Плохое настроение свойственно каждому из нас, но обычно оно проходит за несколько часов или, максимум, за пару суток. Если же у подростка это длится две недели и больше, следует посетить специалиста. Подавленность может отличаться от минорного настроя – в этом случае подросток менее энергичен, не находит в себе силы делать что-либо или развлекаться. Иногда к подавленности присоединяются грусть и плаксивость, некая опустошенность. Такое состояние еще называют апатией.

Нарушение сна

Зачастую в переходном возрасте дети ложатся спать очень поздно. Родители негодуют, что «сбился режим», «опять всю ночь за компьютером» и видят в таком поведении дурные наклонности. Однако стоит задуматься о причине этого явления. Возможно, подросток проводит время за гаджетом в надежде избавиться от навязчивых мыслей в голове. Также не исключено, что он скрывает бессонницу, ведь в наше время не обязательно до утра просиживать перед монитором, достаточно лежа в кровати пользоваться телефоном.

Подросток быстро утомляется, ему тяжело сосредоточиться на учебе или работе

Подростку трудно принимать решения, требуется больше времени, чтобы что-то понять или вспомнить. Тяжело говорить, речь становится прерывистой, с большими паузами. После учебы и любой работы он быстро устает и делает большие перерывы для отдыха.

Расстройство аппетита

Этот симптом проявляется, как правило, следующим образом:

аппетит пропадает вовсе – подростка не заставишь съесть даже кусочек;

повышенный аппетит – у ребенка вдруг началась такая полоса, что он ест много и без разбору.

Потеря интереса к жизни

У подростка исчезают друзья, и он не стремится к общению, чаще проводит время в своей комнате. Некоторые родители не придают этому значения или относятся к ситуации парадоксально, например:

Теряет социальные связи? Да нет, он просто перерос своих бездарных друзей. Зачем ему друзья? Только и жди чего-то плохого, обойдётся и без них! Утратил интерес к хобби (тренировкам и т.п.), а мы считаем это занятие полезным и запрещаем отказываться от него, можем даже наказать!

Подобная реакция встречается довольно часто, а ведь нужно всего лишь заботливо присмотреться к своему чаду, чтобы заметить, что у него не просто хандра, а по каким-то причинам началась самая настоящая депрессия.

Другие проявления депрессии у девочек и у мальчиков

Как еще можно понять, что у подростка началась депрессия? Следует помнить, что её проявления подчас зависят от гендерной принадлежности.

Девочки сильно комплексуют из-за своей внешности, могут устраивать истерики, отказываться от еды, намеренно вызывать рвоту, доводить себя до анорексии. Это особенно опасно в 15-16 лет.

Мальчики же могут воспринимать в штыки все слова родных, выражать открытый протест. Нередко тинэйджеры начинают курить и (или) употреблять алкоголь, убегают из дома. Есть риск связаться с плохой компанией.

Не стоит сразу применять жесткие воспитательные меры при таком поведении подростка, ведь это только усугубит ситуацию, если у него действительно началась депрессия.

Нужно быть предельно осторожным, внимательно наблюдать за своим чадом и помнить о том, что в переходном возрасте, при наличии депрессии, могут возникнуть мысли о суициде. Главная задача родителей – вовремя заметить неладное и обратиться за помощью к специалисту.