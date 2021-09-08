Необычные симптомы инфаркта у женщин

Новое ощущение дискомфорта в груди. Оно может возникать просто как неприятное ощущение, что не вызывает серьезных опасений. У мужчин статистически инфаркт принимает более выраженную форму в виде боли и сдавливания в грудной клетке. Заподозрить инфаркт у женщины значительно сложнее, сообщает Країна здоров'я.

Медики советуют ориентироваться на чувство, которое ощущается по-новому, не как раньше. Стоит обратить внимание на следующие симптомы.

Затрудненное дыхание. Может показаться, что не хватает воздуха - в таком состоянии бывает сложно нормально говорить.

Рвота. Нередко она воспринимается как симптом инфекции пищеварительного тракта, но если при этом также наблюдается головокружение, это может быть признаком сердечного приступа.

Усталость. Пострадавшая женщина может чувствовать сильную слабость и недостаток энергии даже для выполнения обычных задач.

Боль в спине. В то время как у мужчин красноречивым симптомом инфаркта миокарда становится сильная боль в груди, у женщин эта боль смещается на другие участки тела. Например, может болеть спина. Также боль может ощущаться в одной или обеих руках, в шее, или животе.

Опознавательный сигнал того, что боль является сердечной, - появление холодного пота, бледность, общее недомогание.

Вызвать экстренную помощь также следует, если:

боль постоянная и становится более интенсивным;

боль волнообразно повторяется в состоянии покоя;

возникает резкая слабость, чувство страха

учащается пульс

резко колеблется артериальное давление.

Чем меньше времени пройдет от начала симптомов до попадания в больницу, тем больше шансы на выздоровление.