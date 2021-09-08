Необычные симптомы инфаркта у женщин
Новое ощущение дискомфорта в груди. Оно может возникать просто как неприятное ощущение, что не вызывает серьезных опасений. У мужчин статистически инфаркт принимает более выраженную форму в виде боли и сдавливания в грудной клетке. Заподозрить инфаркт у женщины значительно сложнее, сообщает Країна здоров'я.
Медики советуют ориентироваться на чувство, которое ощущается по-новому, не как раньше. Стоит обратить внимание на следующие симптомы.
- Затрудненное дыхание. Может показаться, что не хватает воздуха - в таком состоянии бывает сложно нормально говорить.
- Рвота. Нередко она воспринимается как симптом инфекции пищеварительного тракта, но если при этом также наблюдается головокружение, это может быть признаком сердечного приступа.
- Усталость. Пострадавшая женщина может чувствовать сильную слабость и недостаток энергии даже для выполнения обычных задач.
- Боль в спине. В то время как у мужчин красноречивым симптомом инфаркта миокарда становится сильная боль в груди, у женщин эта боль смещается на другие участки тела. Например, может болеть спина. Также боль может ощущаться в одной или обеих руках, в шее, или животе.
- Опознавательный сигнал того, что боль является сердечной, - появление холодного пота, бледность, общее недомогание.
Вызвать экстренную помощь также следует, если:
- боль постоянная и становится более интенсивным;
- боль волнообразно повторяется в состоянии покоя;
- возникает резкая слабость, чувство страха
- учащается пульс
- резко колеблется артериальное давление.
Чем меньше времени пройдет от начала симптомов до попадания в больницу, тем больше шансы на выздоровление.