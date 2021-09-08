Валютный рынок среды: ход торгов

В среду неожиданные действия Национального банка привели к остановке длившегося несколько дней укрепления национальной валюты.

В самом начале торговой сессии регулятор вышел с крупной интервенцией на покупку валюты по цене 26,72 гривен и фактически обозначил минимум сегодняшнего дня. Импортеры, которые еще вчера надеялись на то, что котировки безналичного доллара хоть немного снизятся, были вынуждены ставить заявки выше уровня, защищаемого Нацбанком. В результате вся торговля первой половины дня прошла в диапазоне 26,73-26,77 гривен.

Наличный рынок слабо отреагировал на происходящее на межбанке. Утром киевские оптовые обменные пункты продавали наличного «американца» по 26,82 гривен, затем ненадолго ценник подняли до 26,83-26,84 гривен, но к обеду опять опустили до 26,81-26,82 гривен. Спроса на дешевеющий доллар нет, как сообщили порталу «Курс Украины» представители операторов наличного валютного рынка.

Евро на FOREX продолжает снижение. К 14:00 он опустился до отметки 1,1811 доллара. Реагируя на снижение на FOREX, подешевел и наличный евро: утром его продавали по 31,70-31,72 гривен, а к обеду – уже по 31,65 гривен.

График российского рубля сегодня напоминает «американские горки»: утром рубль снизился до 73,53 рублей за доллар, а затем укрепился до 73,32 рублей. Цена наличного рубля в столице сохраняет стабильность: как и в предыдущие дни, его продают по 3,65-3,67 гривны за 10 рублей.