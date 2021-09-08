Бюджетный комитет выделил 82,5 млн гривен на проведение Всеукраинской переписи населения, которая пройдет в 2023 году.

Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

"Перепись населения состоится в 2023 году! Бюджетный комитет Верховной Рады только что согласовал выделение 82 474,9 тыс. гривен на подготовку к переписи населения Украины в 2023 году", - написал Гончаренко.

Еще 70 миллионов выделено на реализацию проекта "Президентский Университет".