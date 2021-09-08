Испанка требует три миллиона евро за то, что ее подменили в роддоме

Молодая женщина из Испании судится с системой здравоохранения в провинции Риоха после того, как выяснилось, что ее перепутали в роддоме с другим младенцем, сообщает NEWSru.

Молодую женщину воспитывала ее бабушка. В 2017 году бабушка подала в суд на отца девочки, чтобы получить от него алименты на воспитание ребенка. В рамках стандартной судебной процедуры девочка и ее отец должны были пройти тест ДНК, и он не подтвердил родства между отцом и дочерью, а дополнительный тест показал, что мать также не является биологическим родителем девушки.

В 16 лет, узнав, что она воспитывается чужими людьми, девочка обратилась к адвокатам.

Проведенное расследование показало, что в больнице девочку могли перепутать только с еще одним ребенком, появившимся с разницей в пять часов. Оба младенца были недоношенными и находились в инкубаторе. В больнице говорят, что ошибка произошла "из-за человеческого фактора", однако сейчас уже невозможно установить, как именно и по чьей вине произошла подмена детей.

Женщина потребовала от системы здравоохранения компенсацию в размере 3 млн евро, министерство здравоохранения готово без суда заплатить 215 тысяч евро.