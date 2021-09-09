Что ожидается на валютном рынке в четверг

Вчера Национальный банк своими решительными действиями не только остановил укрепление национальной валюты, но и в очередной раз развернул нисходящий тренд вверх. Сегодня весь финансовый рынок страны будет ждать решения НБУ по процентной ставке.

Есть две версии: учетную ставку НБУ или поднимут на 0,5-1%, или оставят неизменной. В первом случае это сыграет в пользу укрепления гривны, во втором – гривна может еще ослабеть. Котировки безналичного доллара на межбанковском валютном рынке тут же отреагируют на новость. До выхода новости (это произойдет в 14:00 по киевскому времени) ожидается оживленная торговля, покупатели проверят на прочность уровень 26,80 гривен.

Открытие торгов четверга ожидается на уровне 26,75/26,83 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Цена наличного доллара в столице в среду колебалась в пределах 26,82-26,84 гривен. Сегодня утром продажа стартует с 26,85 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. После 14:00 возможны существенные колебания цены наличного «американца».

Евро на рынке FOREX в среду продолжил нисходящую коррекцию и опустился до отметки 1,1800 доллара на фоне усиливающегося падения фондовых рынков. Утром четверга он торгуется в узком диапазоне 1,1811-1,1824 доллара. Наличный евро за день потерял в цене еще 5 копеек: утром его продавали по 31,70 гривен, а к вечеру ценник опустился до 31,65 гривен. Сегодня утром его начнут продавать по 31,67-31,70 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Сегодня равновероятен как рост, так и продолжение снижения цены наличного евро.

Российский рубль в среду совершал резкие колебания между 73,20 и 73,50 рублей за доллар. Утром четверга он торгуется в диапазоне 73,20-73,30 рубля за доллар. Наличный рубль в столице вчера подешевел на 2 копейки, до 3,63-3,65 гривен за 10 рублей. Сегодня утром продажа начнется по той же цене, дальше все будет зависеть от поведения гривны: если возобновится ее падение, рубль может опять подорожать.