Пилот самолета пролетел сквозь два автомобильных тоннеля

Дарио Коста установил рекорд сразу в пяти категориях, сообщает Автоцентр.

Итальянский пилот-экстремал и каскадер из команды Red Bull Дарио Коста, известный своими невероятно смелыми трюками, продолжает воплощать мечты в реальность. На этот раз он совершил полет через систему автомобильных тоннелей в Турции, тем самым открыв новую главу в истории авиации.

На модернизированном гоночном самолете Zivko Edge 540 Коста пролетел под сводами двух тоннелей. В общей сложности он преодолел 2260 км со средней скоростью 245 км/ч. На это гонщику потребовалось менее 44 секунд. Однако в рекордный зачет пошел только второй отрезок протяженностью 1730 м.

Исполнение трюка требовало от пилота максимальной концентрации и молниеносной реакции. Ему нужно было четко выдерживать расстояние до асфальта и купола тоннеля, чтобы не зацепить их крыльями и хвостом. Со своей задачей летчик справился отлично. Он занял позицию из расчета 1 м до дороги и 3,5 м – от крыльев до стен. Этого вполне хватило, чтобы завершить полет без проблем.

По словам Дарио Коста, сложнее всего было пройти участок между тоннелями, так как сильный боковой ветер сбивал его с заданной траектории, и самолет мог не вписаться в следующий проем. Но опыт и сильное желание победить дали свои плоды. Трюк удалось завершить виртуозно, а реакция пилота в финальной точке стала отличной кульминацией этого события.

Пилот Red Bull попал в Книгу рекордов Гиннеса сразу в нескольких категориях. Этот фееричный полет стал самым длинным в тоннеле, пройденным самолетом, а также самым длинным полетом под твердым препятствием. Также его внесли, как первый полет самолета через тоннель, первый взлет самолета из тоннеля и первый полет самолета через два тоннеля.