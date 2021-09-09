Назван идеальный годовой пробег для автомобиля

Эксперты считают, что покупать старую машину с небольшим пробегом - не лучшая идея, сообщает Судебно-юридическая газета.

Выбирая подержанный автомобиль, следует обращать внимание не только на его возраст и пробег, но и еще на несколько элементарных вещей. Среди них - в каких условиях он использовался, сколько владельцев сменил, введен ли он в эксплуатацию. Помимо этого нужно обратить внимание на еще один показатель - сколько километров он проехал за год.

Специалисты Carsweek отмечают, что на состояние автомобиля не всегда влияет его пробег и возраст. Они отмечают, что лучший вариант при покупке подержанного автомобиля - если он проезжает не более 15 000 - 20 000 км в год.

При этом следует обращать внимание на то, где транспортное средство использовалось. Если предыдущий владелец ездил из дома на работу с поездками в сельскую местность на выходных, то беспокойство может исчезнуть. Однако если автомобиль ездил только в городе или по разбитым дорогам, то о его покупке стоит серьезно подумать.

Стиль вождения «газ-тормоз», который активно практикуется многими в крупных городах, безусловно, повреждает большую часть основных узлов автомобиля, и она наверняка подвергалась большим нагрузкам.

Авто с малым пробегом тоже не рекомендуется покупать. Регулярные длительные стоянки на одном месте вредны для машины. В этих случаях аккумулятор, шины и лакокрасочное покрытие, подвергающееся воздействию солнечных лучей. При длительном пребывании на месте выходят из строя и различные резиновые уплотнители.

Поэтому специалисты отмечают, что следует рассматривать автомобили с максимальным пробегом до 75 000 км в возрасте от 4 до 5 лет. Это означает не более 15 000 км в год при условии, что автомобиль используется не только в городских условиях и, следовательно, большую часть времени проводит не в пробках.