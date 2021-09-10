В октябре 2021 нас ждут три магнитные бури: опасные даты
Магнитные бури в октябре 2021 ожидаются трижды - в начале месяца и в конце. И хотя эксперты не прогнозируют сильных вспышек, поберечь здоровье все же стоит. Особенно людям, которые чувствительны к геомагнитным колебаниям, сообщает РБК-Украина.
Когда ждать магнитных бурь, кто подвержен их влиянию больше всех, как уберечься - читайте ниже в материале.
В октябре наиболее вероятными датами магнитных бурь являются:
- 1 октября (слабые магнитные потоки),
- 29 октября (незначительные магнитные колебания),
- 30 октября (продолжающаяся слабая буря).
На кого и каким образом влияют магнитные бури?
Эксперты говорят, что около 60% людей восприимчивы к воздействию магнитных бурь. Геомагнитные колебания особенно небезопасны для метеочувствительных людей, тех, у кого есть проблемы с сердцем, сосудами, гипертоников, гипотоников, людей с хроническими недугами, психически нестабильных людей.
Интересно, что выраженность симптоматики напрямую зависит от региона проживания: чем ближе вы находитесь к полюсам, тем сильней будут признаки недомогания.
Самый распространенный симптом при магнитной буре - сильные головные бури и даже мигрени. Может скакать давление, нарушаться сердечный ритм.
Также во время магнитных бурь могут быть следующие симптомы:
- апатия и упадок сил
- раздражительность и вспышки гнева
- головокружения и вялость
- риск обострения хронических заболеваний.
Автор: Светлана Мащенко