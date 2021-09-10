В октябре 2021 нас ждут три магнитные бури: опасные даты

В октябре 2021 нас ждут три магнитные бури: опасные даты

Магнитные бури в октябре 2021 ожидаются трижды - в начале месяца и в конце. И хотя эксперты не прогнозируют сильных вспышек, поберечь здоровье все же стоит. Особенно людям, которые чувствительны к геомагнитным колебаниям, сообщает РБК-Украина.

Когда ждать магнитных бурь, кто подвержен их влиянию больше всех, как уберечься - читайте ниже в материале.

В октябре наиболее вероятными датами магнитных бурь являются:

  • 1 октября (слабые магнитные потоки),
  • 29 октября (незначительные магнитные колебания),
  • 30 октября (продолжающаяся слабая буря).

На кого и каким образом влияют магнитные бури?

Эксперты говорят, что около 60% людей восприимчивы к воздействию магнитных бурь. Геомагнитные колебания особенно небезопасны для метеочувствительных людей, тех, у кого есть проблемы с сердцем, сосудами, гипертоников, гипотоников, людей с хроническими недугами, психически нестабильных людей.

Интересно, что выраженность симптоматики напрямую зависит от региона проживания: чем ближе вы находитесь к полюсам, тем сильней будут признаки недомогания.

Самый распространенный симптом при магнитной буре - сильные головные бури и даже мигрени. Может скакать давление, нарушаться сердечный ритм.

Также во время магнитных бурь могут быть следующие симптомы:

  • апатия и упадок сил
  • раздражительность и вспышки гнева
  • головокружения и вялость
  • риск обострения хронических заболеваний.

Автор: Светлана Мащенко

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