Валютный рынок четверга: ход торгов

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку﻿ до 8,5%.

Опасаясь дальнейшего падения котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ после оглашения результатов заседания по ставке, Нацбанк за пару часов до этого объявил о готовности купить крупную сумму валюты по цене 26,68 гривен. Уровень интервенции был специально установлен ниже рынка, чтобы не допустить резких колебаний.

Пока реакции межбанка на новость нет, торговля в обеденный перерыв и после него ведется в узком диапазоне 26,71-26,73 гривен.

Курс наличного доллара в обменниках Киева в первой половине дня четверга снизился на 5 копеек: утром его продавали по 26,87-26,88 гривен, а к обеду ценник на продажу опустили до 26,82-26,83 гривен. По утверждению операторов наличного валютного рынка, «переставили цифры вслед за снижением на межбанке» .

Евро на FOREX сначала снизился до 1,1810 доллара, а затем скорректировался вверх до 1,1835 доллара. Рынок ожидает оглашения результатов заседания ЕЦБ по процентной ставке сегодня в 14:45 по киевскому времени. Наличный евро продают в пределах 31,65-31,70 гривен.

Российский рубль вновь укрепляется к американскому доллару: за полдня он вырос с 73,35 до 72,95 рублей за доллар. Возобновившийся рост мировых цен на нефть поддерживает российскую валюту. Наличный рубль в столице, как и вчера, продают по 3,63-3,65 гривны за 10 рублей.