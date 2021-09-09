Валютный рынок четверга: итоги дня

В четверг котировки безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке продолжили снижение, даже несмотря на активное вмешательство Национального банка.

Сегодня Национальный банк принял очередное волевое решение: в 14:00 стало известно об очередном повышении учетной ставки – на этот раз до 8,5% годовых. Инсайд о том, что учетная ставка будет повышена, просочился на межбанковский валютный рынок за несколько часов до официального объявления. Это стало понятно по резкому росту предложения валюты со стороны экспортеров. Национальный банк дважды выходил на рынок с интервенциями на покупку валюты – но так и не смог сдержать дальнейшего укрепления гривны.

Закрыли торги четверга на 9 копеек на покупке и на 8,5 копеек на продаже ниже, чем в среду.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,73/26,80 (покупка/продажа).

Торги четверга открылись уже, чем вчера: спред на открытии составил 7 копеек. Первая сделка по цене 26,765 гривен прошла в 9:43. Примерно до 11:30 торговля шла в диапазоне 26,74-26,77 гривен. Затем число продавцов валюты стало расти на глазах; котировки тут же отреагировали снижением. В 11:50 цены заявок на покупку опустились ниже 26,70 гривен – и тут же на рынке появился Национальный банк, аккуратно выкупающий самые дешевые заявки от продавцов в районе 26,70-26,705 гривен. Регулятор купил «стандартные» 5 млн долларов – и ушел с рынка. В 12:30 Нацбанк опять появился; на этот раз он выставил крупный ордер на покупку на уровне 26,68 гривен, что на тот момент было ниже рынка. Повторный выход НБУ подтолкнул выжидавших покупателей к более активным действиям, и торговля сместилась в диапазон 26,71-26,73 гривен, где и продолжалась вплоть до 15 часов. Когда новость о повышении учетной ставки стала известна всем, на рынок стали выходить новые продавцы, но покупатели к тому времени уже закончились, и они были вынуждены продавать Национальному банку по цене 26,68 гривен. В 15:30 регулятор ушел, и котировки опустились еще ниже.

Котировки закрытия – 26,67/26,69 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 68,1 млн долларов по сравнению со средой и составил 184,4 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,7469 гривен.

Официальный курс доллара на 10 сентября установлен на отметке 26,7264 гривен за доллар, снижение на 1,88 копейки.

Официальный курс евро на 10 сентября установлен на отметке 31,624 гривен за евро, снижение на 0,75 копейки.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня снизилась на 10 копеек: утром его продавали по 26,88 гривен, днем – уже по 26,82, а к вечеру ценник опустили до 26,78 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1826 доллара. Решение Европейского центробанка оставить без изменений процентную ставку было спокойно воспринято рынком, и евро продолжил торговаться в 37-пунктовом диапазоне, не проявляя сильной волатильности. Наличный евро, как и доллар, за день подешевел на 10 копеек: утром его продавали по 31,69-31,70 гривен, а вечером – по 31,59-31,60 гривен.

Очередной виток роста мировых цен на нефть помог рублю укрепиться к американскому доллару, который сегодня в очередной раз опустился ниже отметки 73 рубля. Состоянием на 19:00 доллар к рублю торгуется в узком диапазоне 72,82-72,88 рублей за доллар. Цена наличного рубля в столице не изменилась: как и вчера, сегодня его продавали по 3,63-3,65 гривен за 10 рублей.