Что ожидается на валютном рынке в пятницу

Решение повысить учетную ставку, принятое вчера Правлением Национального банка, открывает перспективы для продолжения дальнейшего укрепления национальной валюты.

Межбанковский валютный рынок﻿ вчера уже отреагировал на это решение продолжением снижения котировок. Нацбанку пришлось провести «заградительную» интервенцию по покупке валюты, чтобы сдержать темпы падения доллара. Но сегодня процесс может продолжиться. Котировки безналичного доллара продолжат снижение в направлении годовых минимумов, и только от Национального банка будет зависеть, как сильно сегодня подешевеет доллар. Регулятор будет пристально наблюдать за ситуацией на рынке и своими интервенциями управлять скоростью укрепления гривны.

Открытие торгов пятницы ожидается на уровне 26,65/26,73 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Цена наличного доллара в столице в четверг снизилась на 10 копеек: утром его продавали по 26,88 гривен, днем – уже по 26,82, а к вечеру ценник опустили до 26,78 гривен. Сегодня утром продажа стартует с 26,78-26,80 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Есть все предпосылки ожидать, что наличный «американец» сегодня еще подешевеет.

Евро на рынке FOREX в четверг колебался в пределах 1,1803- 1,1840 доллара, скорректировавшись после снижения в первой половине недели. Утром пятницы он торгуется в узком диапазоне 1,1818-1,1832. Наличный евро в четверг подешевел еще на 10 копеек: утром его продавали по 31,69-31,70 гривен, а вечером – по 31,59-31,60 гривен. Сегодня утром его начнут продавать по 31,60-31,62 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Вероятность, что евро продолжит дешеветь, довольно высокая.

Российский рубль в четверг вырос почти до 72,80 рублей за доллар, воспользовавшись очередным скачком мировых цен на нефть. Утром пятницы он торгуется в диапазоне 72,75-73,00 рубля за доллар. Наличный рубль в столице вчера продавали по 3,63-3,65 гривен за 10 рублей. Сегодня цена наличной российской валюты останется прежней.