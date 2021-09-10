Кива заявил, что стал адвокатом, чтобы защищать Зеленского в суде

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива, который в 2021 году сдал экзамен на адвоката, решил освоить эту профессию, чтобы защищать президента Украины Владимира Зеленского, когда он окажется на скамье подсудимых, сообщает Вести.

Об этом Кива заявил журналисту у Верховной Рады в пятницу, 10 сентября.

По словам Кивы, "будучи христианином и имея христианскую добродетель" , он решил оказать Зеленскому квалифицированную защиту и помощь, когда тот окажется на скамье подсудимых.