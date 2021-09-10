Кива заявил, что стал адвокатом, чтобы защищать Зеленского в суде
Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива, который в 2021 году сдал экзамен на адвоката, решил освоить эту профессию, чтобы защищать президента Украины Владимира Зеленского, когда он окажется на скамье подсудимых, сообщает Вести.
Об этом Кива заявил журналисту у Верховной Рады в пятницу, 10 сентября.
По словам Кивы,
"будучи христианином и имея христианскую добродетель", он решил оказать Зеленскому квалифицированную защиту и помощь, когда тот окажется на скамье подсудимых.
"Помощь заблудшей овце, которая, может быть, не со зла, а из-за отсутствия понимания совершила те ошибки, за которые придет наказание. Так вот, я, будучи христианином, буду защищать Владимира Зеленского в суде. Ибо каждый человек имеет право на защиту. Ибо каждый человек имеет право на справедливость. Ибо в нашей стране, в первую очередь, презумпция невиновности. И мы должны научиться прощать и защищать ближнего", – сказал он.