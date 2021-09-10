Валютный рынок пятницы: ход торгов

Вчерашнее снижение котировок на межбанковском валютном рынке﻿ продолжилось и сегодня. В самом начале торговой сессии ценник на покупку опустился до 26,62 гривен: всего 6 копеек осталось до годового минимума. При этом ценник на продажу снизили до 26,644 гривен.

Национальный банк вышел с очередной интервенцией на покупку и собрал самые дешевые предложения продажи в районе 26,65 гривен на общую сумму 5 млн долларов. Но затем ситуация на межбанке кардинально изменилась: выход очень крупного покупателя – импортера энергоносителей привел к тому, что все дешевые предложения быстро раскупили, и к обеду торговля вернулась выше уровня 26,70 гривен.

Наличный рынок отреагировал на очередной разворот на межбанке ростом на 2-3 копейки: утром наличного «американца» продавали по 26,75 гривен, а к обеду – уже по 26,77-26,78 гривен. Как сообщили порталу «Курс Украины» операторы валютного рынка, «ситуация меняется очень быстро: утром никому ничего не было нужно, а сейчас все хотят купить» . К вечеру ожидается, что дешевле 26,80 гривен приобрести крупную сумму доллара в столице будет проблематично.

Евро на FOREX пытается вырасти после того, как вчера Европейский центробанк оставил основную ставку неизменной. Сегодня он поднялся до отметки 1,1850 доллара, но затем попал под волну продаж и откатил до 1,1826 доллара. Наличный евро в первой половине дня продавали по 31,55-31,60 гривен, но после обеда дешевые предложения пропали, а ценник подняли до 31,61-31,62 гривен.

Российский рубль вновь укрепляется к американскому доллару: за полдня он вырос с 73,00 до 72,72 рублей за доллар. Продолжающийся рост мировых цен на нефть поддерживает российскую валюту. Наличный рубль в столице, наоборот, подешевел на 1 копейку: сегодня его продают по 3,62-3,64 гривны за 10 рублей.