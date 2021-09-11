Прогноз курса валют на неделю

На уходящей неделе котировки безналичного доллара продолжили снижение. Национальный банк активно участвовал в работе межбанковского валютного рынка﻿, регулируя скорость укрепления гривны.

Торги на межбанковском валютном рынке открылись в понедельник 6 сентября на отметке 26,85/26,93 гривен (соответственно, «бид»/«оффер»). С самого начала недели число продавцов валюты периодически превышало число покупателей, поэтому котировки пошли вниз. После решения Правления НБУ повысить учетную ставку с 8 до 8,5% давление на курс доллара выросло. Национальный банк ежедневно выходил с интервенциями на покупку валюты: иногда, кроме выкупа «стандартных» 5 млн долларов, он проводил интервенции на более крупные суммы, обозначая очередной уровень поддержки и не позволяя гривне укрепляться излишне быстро.

Два раза – в среду и в пятницу – снижение сменялось ростом, когда импортеры решали, что доллар подешевел уже достаточно сильно и стал привлекательным для покупок. Но каждый подъем котировок сопровождался активизацией продавцов-экспортеров – и доллар опять возобновлял падение. Закрыли неделю на отметке 26,74/26,77 гривен – на 13,5 копеек на покупке и на 14 копеек на продаже ниже, чем неделей ранее. Национальный банк за неделю купил 79,1 млн долларов, не продав при этом ничего.

Наличный курс доллара в течение недели также снижался параллельно с безналичным. Утром 6 сентября в обменниках Киева доллар продавали по 26,95-26,97 гривен, а в пятницу 10 сентября – уже по 26,75 гривен. К вечеру пятницы он подорожал до 26,77-26,78 гривен, т.к. низкие цены привлекли желающих пополнить запасы наличной валюты. Фактически, за неделю наличный доллар потерял в цене 20 копеек.

Евро на международном валютном рынке FOREX на уходящей неделе скорректировал свой рост и опустился с 1,1885 до 1,1800 доллара. Закрыли неделю на уровне 1,1807 – на 71 пункт ниже, чем неделей ранее. Курс наличного евро в Украине за неделю снизился на 35 копеек. Утром понедельника 6 сентября евро продавали по 31,90-31,92 гривен, а вечером пятницы 10 сентября – по 31,55-31,57 гривен.

Российский рубль на уходящей неделе сначала опустился до отметки 73,50, затем вырос по отношению к американскому доллару с 73,50 до 72,70 рублей за доллар, а к концу недели вновь упал до 73,20 рублей за доллар после того, как Центробанк России повысил учетную ставку не на 0,50%, как того ожидало большинство аналитиков, а всего на 0,25%. Закрыли неделю на отметке 73,16 рубля за доллар – на 36 копеек хуже, чем неделей ранее. Наличный рубль в столице в течение недели подешевел на 3 копейки – с 3,65-3,67 до 3,62-3,64 гривен за 10 рублей.

Что же ожидает доллар, евро и рубль на следующей неделе?

На следующей неделе валютный рынок продолжит работать в обычном режиме. Предложение валюты от экспортеров агропродукции будет расти, поэтому возможно дальнейшее укрепление национальной валюты. Национальный банк будет внимательно следить за скоростью снижения курса доллара, регулируя ее и не допуская обвала с помощью интервенций на покупку валюты. Наличный доллар на следующей неделе будет торговаться в диапазоне 26,60-27,05 гривен.

Курс евро в Украине будет ориентироваться на мировой валютный рынок FOREX и изменения курса доллара к гривне. На следующей неделе евро в мире будет торговаться разнонаправленно, однако предпосылок для снижения все же больше. Диапазон колебаний евро оставляем прежний: 1,1730-1,1990 доллара за евро. В Украине наличный евро будут продавать по цене от 31,30 до 31,90 гривен за один евро.

Российский рубль на следующей неделе продолжит проверять на прочность уровень 73 рубля и опять попытается закрепиться ниже. В Украине наличный рубль будут продавать в пределах диапазона 3,60-3,70 гривны за 10 российских рублей.