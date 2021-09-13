Что ожидается на валютном рынке в понедельник

В прошлую пятницу котировки безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ перешли от снижения к росту в результате выхода на рынок крупного покупателя. Однако говорить о начале сезонного роста доллара – преждевременно.

Курс доллара после длительного снижения вошел в горизонтальный торговый диапазон, а рост предложения валюты от экспортеров оставляет надежду увидеть более низкие ценники. Национальный банк, как и всю предыдущую неделю, будет пристально следить за ситуацией и в случае резкого колебания выходить с интервенцией на покупку или на продажу.

Открытие торгов понедельника ожидается на уровне 26,70/26,80 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Цена наличного доллара в столице на выходных сохранялась на уровне 26,77-26,78 гривен. По такой цене его начнут продавать и в понедельник утром. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Ожидаются колебания ценника на продажу наличного «американца» в пределах 26,75-26,80 гривен.

Евро на рынке FOREX в пятницу опустился до отметки 1,1807 доллара на фоне снижения на мировых фондовых рынках. Утром понедельника снижение продолжилось: евро опустился до 1,1788 доллара. Наличный евро на выходных продавали по 31,55-31,56 гривен. Сегодня утром его начнут продавать по той же цене. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Есть предпосылки ожидать дальнейшего снижения цены евро.

Российский рубль в пятницу сначала вырос до 72,70 рублей за доллар, а затем упал на 45 копеек после того, как Центробанк России повысил ставку рефинансирования только на 0,25%, в то время, как большинство аналитиков предсказывало рост на 0,5%. Утром понедельника он торгуется в диапазоне 73,03-73,22 рубля за доллар. Наличный рубль в столице на выходных продавали по 3,63-3,64 гривен за 10 рублей. Сегодня утром продажа начнется по той же цене, дальше все будет зависеть от поведения гривны: если гривна укрепится к доллару, подешевеет и наличный рубль.