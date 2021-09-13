США должны усилить свое присутствие в Украине - Зеленский

Сейчас Украина является приоритетной для США страной, поэтому Вашингтон в коем случае не должен её покидать, сообщает Укринформ.

Такое мнение высказал Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью Фариду Закарии на телеканале CNN.

Во время встречи со своим американским коллегой Джо Байденом он обсуждал, в частности, присутствие США в Украине.

По словам Зеленского, он говорил президенту Байдену: что это значит, покинуть Украину? Он считает, что должно быть наоборот - США должны усилить свое присутствие в Украине.

Он добавил, что они провели очень мощную встречу на высшем уровне. Эту встречу Киев очень ожидал. По факту Украина находилась на первых местах в списке стран, с которыми президент Байден должен был встретиться.