Президент Польши намеренно оскорбил Меркель - Die Welt

Между Берлином и Варшавой (чьи отношения переживают сейчас не самые теплые времена) пробежала еще одна "черная кошка", сообщает Страна.UA.

Польша довольно холодно встретила канцлера Ангелу Меркель в ходе ее последнего визита 11 сентября, а президент Анджей Дуда нанес неслыханное оскорбление ФРГ тем, что отказался от встречи с ее лидером.

Об этом пишет влиятельная немецкая газета Die Welt.

Так, хотя встреча Меркель с Дудой планировалась заранее, однако уже после прибытия в Варшаву канцлеру пришлось срочно менять программу визита.

Президент Анджей Дуда, который по протоколу является первым лицом в государстве, не поприветствовал Меркель. Официальная версия такого демарша та, что президент Дуда должен был принять участие в памятных мероприятиях в Катовице.

По мнению немецких журналистов, таким образом польская сторона решила ответить Меркель за то, что та не пригласила Дуду на правительственные консультации в Берлин.

Также констатируется тот факт, что ни в одной из стран ЕС не относятся к Польше так холодно, как в Германии, и отказ Дуды от встречи с Меркель - это "оскорбление, которое много говорит о серьезном конфликте между двумя государствами".