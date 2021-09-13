Озвучена сумма налогов, уплаченных "фопами" за год

За прошлый год физлица-предприниматели (ФЛП) уплатили 52,6 млрд грн налогов, из них 37 млрд – плательщики единого налога. Об этом свидетельствуют данные платформы "Опендатабот".

Больше всего налогов принесли "фопы"-торговцы– 11,6 млрд грн (14 тыс. грн на одного ФЛП). Это треть от всех налогов.

На втором месте – информационные услуги (сюда входят и программисты). За 2020 год 276 тыс. предпринимателей уплатили 7,8 млрд грн налогов (27 тыс. грн на одного "фопа").

В сообщении отмечено, что в пересчете на одного "фопа" наиболее прибыльными стали предприниматели, которые: