Озвучена сумма налогов, уплаченных "фопами" за год
За прошлый год физлица-предприниматели (ФЛП) уплатили 52,6 млрд грн налогов, из них 37 млрд – плательщики единого налога. Об этом свидетельствуют данные платформы "Опендатабот".
Больше всего налогов принесли "фопы"-торговцы– 11,6 млрд грн (14 тыс. грн на одного ФЛП). Это треть от всех налогов.
На втором месте – информационные услуги (сюда входят и программисты). За 2020 год 276 тыс. предпринимателей уплатили 7,8 млрд грн налогов (27 тыс. грн на одного "фопа").
В сообщении отмечено, что в пересчете на одного "фопа" наиболее прибыльными стали предприниматели, которые:
- поставляют электроэнергию, пар и газ (каждый принес 46,7 тыс. грн);
- задействованы в строительстве (42 тыс. грн в год);
- занимаются сельским хозяйством (37,7 тыс. грн).