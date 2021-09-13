Талибы нашли 6 млн долларов у вице-президента Афганистана

Боевики "Талибана" якобы обнаружили 6,5 миллиона долларов и слитки золота дома у вице-президента Афганистана Амруллы Салеха. Об этом заявил на своей странице в Twitter афганский активист Мухаммад Джалал, сообщает Лента.Ру.

По его словам, "это только вершина айсберга". Обыски проходили в рамках операции сил безопасности Афганистана, возглавляемых талибами. Все найденные ценности были изъяты правоохранителями.

This is the video of money stolen by Amrullah Saleh. Around 6.5 million US dollars and goldbricks were found at his house. This is only the tip of the iceberg. pic.twitter.com/8hQR5nsdWB — Muhammad Jalal (@MJalal700) September 13, 2021

10 сентября стало известно, что талибы задержали и казнили брата вице-президента Рухоллу Салеха. По другой информации, Рухолла Салех был убит во время боев повстанцев с талибами в Панджшере.

8 сентября посол Афганистана в Таджикистане Захир Акбар заверил, что Амрулла Салех находится в Панджшере и продолжает исполнять обязанности президента Афганистана. Дипломат напомнил, что статус Салеха как заместителя главы государства гарантируется афганской конституцией.

Амрулла Салех поддержал борьбу Фронта сопротивления Панджшера с "Талибаном". Также он провозгласил себя исполняющим обязанности президента Афганистана, так как бывший лидер Ашраф Гани сбежал из страны.