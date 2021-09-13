В "Дії" начали отображаться небиометрические загранпаспорта
Теперь в приложении "Дія" отображаются небиометрические загранпаспорта, выданные после 2015 года. Такой паспорт подтянется у вас автоматически, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в Украине загранпаспортом в приложении "Дія" можно пользоваться так же, как и обычным внутренним. Однако для выезда за границу он не подойдет.
На сегодняшний день в "Дії" доступны три типа паспорта:
- ID-карта;
- биометрический загранпаспорт;
- небиометрический зарубежный, выданный после 2015 года.