Валютный рынок понедельника: ход торгов

В понедельник на межбанковском валютном рынке﻿ наблюдается сбалансированная торговля в узком диапазоне 26,68-26,71 гривен. Соотношение спрос-предложение выровнялось.

В начале торгов Национальный банк вышел на рынок и скупил предложения на продажу в районе 26,70-26,71 гривен на сумму 5 млн долларов. Все попытки опуститься ниже ни к чему не привели: самые дешевые заявки от продавцов оперативно разбирали.

Курс наличного доллара в первой половине дня снизился с 26,78 до 26,75-26,76 гривен. Операторы валютного рынка констатируют наступление очередного этапа стабильности: колебания цены в течение дня не превышают 2 копейки.

Евро на FOREX продолжает снижаться и к обеду уже опустился до отметки 1,1774 доллара. Доллар возобновил укрепление к остальным ведущим мировым валютам после заявления президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера о том, что он выступает за скорейшее сворачивание программы стимулирования американской экономики. Наличный евро в первой половине дня подешевел на 5 копеек: утром его продавали по 31,52-31,55, а к концу обеда ценник опустили до 31,47-31,49 гривен.

Российский рубль после снижения до 73,20 рублей за доллар вновь пытается вырасти и к 12:00 вернулся к отметке 72,90 рублей за доллар. Наличный рубль в столице подорожал на 1 копейку: сегодня его продают по 3,63-3,65 гривны за 10 рублей.