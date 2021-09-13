Газовое ралли: цены в Европе превысили 750 долларов

Цены на газ на главном европейском хабе TTF выросли до 754 долларов за тысячу кубометров 13 сентября, на украинском рынке 10 сентября она составляла 22 тысячи гривень, свидетельствуют данные биржи ICE и обзор Украинской энергетической биржи, сообщает Экономическая правда.

Так, на прошлой неделе цены на газ в Украине росли и достигли 22 тысяч грн за тысячу кубометров в пятницу, 10 сентября.

Цены европейских хабах тоже имели тенденцию к росту. Самые низкие котировки наблюдались на хабе CEEGEX/HUDEX, которые на 10 сентября составляли 50 евро/МВт-ч. На других хабах спотовая цена была выше - до 56,72 евро/МВт-ч на хабе TGE/POLPX.

Уже в понедельник октябрьские фьючерсы на TTF котировались по цене в 754,43 доллара за тысячу кубометров (+ 4,12%), или 60,3 евро за МВт-час.

Котировки на хабе TTF. Фото: yahoo finance

В УЭБ объясняют, что сейчас Европа не может рассчитывать на добычу, поскольку ряд отключений прерывают потоки из Северного моря. Гигантское газовое месторождение Гронинген в Нидерландах, вероятно, закроется на три года раньше запланированного срока.

Кроме того продолжает влиять истощение российским Газпромом своих европейских газохранилищ, что усиливает дефицит газа на рынке. В то же время транзит через Украину газовый монополист не наращивает.

Так, он выкупил лишь незначительную часть из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь, хотя в предыдущие месяцы выкупал весь выставленный объем для прокачки в 15 млн кубометров в сутки.