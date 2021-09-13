Во Львове могут ввести жесткий карантин: условие

Мэр Львова Андрей Садовый заявляет, что если динамика увеличения больных СOVID-19 в городе будет сохраняться в течение следующего месяца, то будет введен жесткий карантин, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сейчас мы находимся в зеленой зоне, но если вы посмотрите динамику, то будете удивлены. Месяц назад в больнице скорой медицинской помощи было 30 больных с коронавирусом, а сегодня в этом медицинском учреждении - около 200 таких пациентов. Если такая динамика будет сохраняться в течение следующего месяца, то нас ждет жесткий карантин", - сказал мэр.

Он подчеркнул, что в течение лета сохранялась спокойная ситуация, из-за чего люди расслабились, перестали носить маски и сохранять дистанцию.