Во Львове могут ввести жесткий карантин: условие
Мэр Львова Андрей Садовый заявляет, что если динамика увеличения больных СOVID-19 в городе будет сохраняться в течение следующего месяца, то будет введен жесткий карантин, сообщает Интерфакс-Украина.
"Сейчас мы находимся в зеленой зоне, но если вы посмотрите динамику, то будете удивлены. Месяц назад в больнице скорой медицинской помощи было 30 больных с коронавирусом, а сегодня в этом медицинском учреждении - около 200 таких пациентов. Если такая динамика будет сохраняться в течение следующего месяца, то нас ждет жесткий карантин", - сказал мэр.
Он подчеркнул, что в течение лета сохранялась спокойная ситуация, из-за чего люди расслабились, перестали носить маски и сохранять дистанцию.
"Сейчас мы наблюдаем рост. Если мы не будем любить себя и соблюдать все карантинные ограничения, то будем массово болеть. Большая просьба ко всем быть мудрыми и заботиться о себе", - добавил мэр Львова.