Решение о сертификации "Северного потока-2" примут до конца года

Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur) получило документы на сертификацию предприятия "Северный поток 2" как независимого газотранспортного оператора, рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев. Об этом заявил пресс-секретарь агентства Фите Вульф, сообщает Интерфакс-Украина.

"Предприятие предоставило все документы, по закону на рассмотрение и принятие решения у нас есть до четырех месяцев времени, затем решение должно быть передано Еврокомиссии", - сказал Вульф.

По его словам, речь не идет о запуске газопровода, лишь о его сертификации и соответствии нормам газовой директивы ЕС. Если на время ввода в эксплуатацию газопровода сертификата от Bundesnetzagentur не будет, это может повлечь штрафы. Решение о вводе газопровода в эксплуатацию принимают другие ведомства.