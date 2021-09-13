Валютный рынок понедельника: итоги дня

В понедельник снижение котировок безналичного доллара продолжилось. Национальный банк в очередной раз выходил с покупкой, но это ни на что не повлияло.

Небольшой скачок курса безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке в прошлую пятницу не получил сегодня продолжения. Экспортеры, которые с каждым днем увеличивают объемы продаваемой валюты, воспользовались ростом котировок, чтобы нарастить продажи. Возник перекос в сторону предложения, поэтому безналичный доллар опустился ниже уровня 26,70 гривен и на покупке, и на продаже. Сегодня Национальный банк не стал удерживать какой-либо уровень, а лишь вышел с покупкой «традиционных» 5 млн долларов.

Закрыли торги понедельника на 7,9 копеек на покупке и на 9,2 копеек на продаже ниже, чем в прошлую пятницу.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,70/26,78 (покупка/продажа).

Торги понедельника открылись так же широко, как в прошлую пятницу: спред на открытии составил 8 копеек. Первая сделка по цене 26,749 гривен прошла в 10:03. Почти сразу же на рынке появился Национальный банк; он скупил несколько заявок на продажу в районе 26,70-26,71 гривен на общую сумму 5 млн долларов – и ушел с рынка. Больше регулятор на межбанк сегодня не выходил. Вплоть до конца обеденного перерыва сделки проходили в узком диапазоне 26,68-26,71 гривен. Но после обеда на рынок начали выходить новые продавцы; число заявок на продажу в 2,5 раза превысило число заявок на покупку. Столь существенный дисбаланс привел к снижению котировок ниже уровня 26,70. Закрыли торги почти на самых дневных минимумах.

Котировки закрытия – 26,661/26,678 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 5,65 млн долларов по сравнению с прошлой пятницей и составил 180 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,6943 гривен.

Официальный курс доллара на 14 сентября установлен на отметке 26,6920 гривен за доллар, рост на 1,38 копейки.

Официальный курс евро на 14 сентября установлен на отметке 31,4472 гривен за евро, снижение на 13,71 копейки.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня снизилась на 4 копейки: утром «американца» продавали по 26,77-26,78, а вечером - по 26,73-2,74 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1807 доллара. Сегодня евро сначала подешевел до 1,1770 доллара, а затем вырос до 1,1816 доллара, поскольку американский фондовый рынок начал показывать признаки восстановления после падения. Курс наличного евро в столичных обменниках в течение дня опустился на 5 копеек: утром его продавали по 31,50-31,52 гривен, а вечером – по 31,45-31,47 гривен.

График российского рубля к доллару сегодня вновь напоминал «американские горки»: сначала доллар подорожал до 73,20 рублей, а к вечеру – вновь подешевел до 72,70 рублей. Состоянием на 19:00 доллар к рублю торгуется в узком диапазоне 72,68-72,73 рубля за доллар. Наличный рубль сегодня подорожал на 1 копейку: с 3,62-3,64 до 3,63-3,65 гривен за 10 рублей.