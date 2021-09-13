Валютный рынок понедельника: итоги дня
В понедельник снижение котировок безналичного доллара продолжилось. Национальный банк в очередной раз выходил с покупкой, но это ни на что не повлияло.
Небольшой скачок курса безналичного доллара на межбанковском валютном рынке в прошлую пятницу не получил сегодня продолжения. Экспортеры, которые с каждым днем увеличивают объемы продаваемой валюты, воспользовались ростом котировок, чтобы нарастить продажи. Возник перекос в сторону предложения, поэтому безналичный доллар опустился ниже уровня 26,70 гривен и на покупке, и на продаже. Сегодня Национальный банк не стал удерживать какой-либо уровень, а лишь вышел с покупкой «традиционных» 5 млн долларов.
Закрыли торги понедельника на 7,9 копеек на покупке и на 9,2 копеек на продаже ниже, чем в прошлую пятницу.
Ход торгов
Стартовые котировки – 26,70/26,78 (покупка/продажа).
Торги понедельника открылись так же широко, как в прошлую пятницу: спред на открытии составил 8 копеек. Первая сделка по цене 26,749 гривен прошла в 10:03. Почти сразу же на рынке появился Национальный банк; он скупил несколько заявок на продажу в районе 26,70-26,71 гривен на общую сумму 5 млн долларов – и ушел с рынка. Больше регулятор на межбанк сегодня не выходил. Вплоть до конца обеденного перерыва сделки проходили в узком диапазоне 26,68-26,71 гривен. Но после обеда на рынок начали выходить новые продавцы; число заявок на продажу в 2,5 раза превысило число заявок на покупку. Столь существенный дисбаланс привел к снижению котировок ниже уровня 26,70. Закрыли торги почти на самых дневных минимумах.
Котировки закрытия – 26,661/26,678 (покупка/продажа).
Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 5,65 млн долларов по сравнению с прошлой пятницей и составил 180 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,6943 гривен.
- Официальный курс доллара на 14 сентября установлен на отметке 26,6920 гривен за доллар, рост на 1,38 копейки.
- Официальный курс евро на 14 сентября установлен на отметке 31,4472 гривен за евро, снижение на 13,71 копейки.
- Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня снизилась на 4 копейки: утром «американца» продавали по 26,77-26,78, а вечером - по 26,73-2,74 гривен.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1807 доллара. Сегодня евро сначала подешевел до 1,1770 доллара, а затем вырос до 1,1816 доллара, поскольку американский фондовый рынок начал показывать признаки восстановления после падения. Курс наличного евро в столичных обменниках в течение дня опустился на 5 копеек: утром его продавали по 31,50-31,52 гривен, а вечером – по 31,45-31,47 гривен.
График российского рубля к доллару сегодня вновь напоминал «американские горки»: сначала доллар подорожал до 73,20 рублей, а к вечеру – вновь подешевел до 72,70 рублей. Состоянием на 19:00 доллар к рублю торгуется в узком диапазоне 72,68-72,73 рубля за доллар. Наличный рубль сегодня подорожал на 1 копейку: с 3,62-3,64 до 3,63-3,65 гривен за 10 рублей.