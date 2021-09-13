Олимпийский чемпион прокомментировал отказ от гражданства

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев заявил, что его слова об изменении гражданства, "искажены", сообщает Эспрессо TV.

По словам Верняева, он не собирается шантажировать кого-либо сменой гражданства, он просто хотел привлечь внимание общественности к проблемам в спортивной гимнастике.

"Из моих слов донесли не всю информацию которую я говорил, поэтому сейчас в нескольких предложениях выскажу свое мнение. Во-первых, я родился в Украине, в моем родном городе Донецке и на Олимпийских Играх в Рио в 2016 году, я поднимал флаг своей страны. Я не собираюсь шантажировать кого-то своим переходом в другое государство и даже не думал об этом, тем более, с моей ситуацией с отстранением. Понимаю что мои слова перевернули с "ног на голову" для громких заголовков. Я освещаю события, которые происходят внутри нашей сборной, а мои слова перекрутили и выставили с позорной стороны", - написал Олег Верняев.

Также спортсмен признался, что хочет выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.

"Я надеюсь, что моя ситуация с дисквалификацией решится и я смогу вернуться в тренировочный зал и плечом к плечу с нашим тренерским штабом и молодыми, перспективным ребятами в сборной - подготовиться к Олимпийским Играм в Париже 2024, вернув те традиции в спортивной гимнастике, когда мы ни разу не возвращаться с Олимпийских Игр без медалей. Всем спасибо за внимание", - закончил сообщение Верняев.

В начале 2021 года 27-летнего Олега Верняева отстранили от всех соревнований по подозрению в употреблении допинга. Позже выяснилось, что в его организме обнаружили мельдоний, за что гимнаста дисквалифицировали на четыре года. Верняев заявил, что будет обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде.

На Олимпиаде-2016 Верняев получил две медали: золото на брусьях и серебро в многоборье.