Что ожидается на валютном рынке во вторник

В понедельник снижение котировок безналичного доллара продолжилось, т.к. на межбанковском валютном рынке﻿ сохраняется превышение предложения иностранной валюты над спросом на нее.

Национальный банк выходил с небольшой интервенцией на покупку, но действия регулятора не повлияли на ход торгов, и к их завершению котировки достигли дневных минимумов. Сегодня снижение продолжится в направлении годового минимума – 26,56 гривен на покупке. Основная часть покупателей будет ждать до последнего, чтобы купить доллар как можно дешевле. Поэтому вполне возможно, что сегодня Нацбанку придется обозначить очередной уровень поддержки, который он станет защищать с помощью интервенции.

Открытие торгов вторника ожидается на уровне 26,63/26,70 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева в понедельник снизилась на 4 копейки: утром «американца» продавали по 26,77-26,78, а вечером - по 26,73-2,74 гривен. Сегодня утром его начнут продавать по 26,74-26,75 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Ожидаются колебания ценника на продажу наличного «американца» в пределах 26,70-26,77 гривен.

Евро на рынке FOREX в понедельник сначала подешевел до 1,1770 доллара, а затем вырос до 1,1816 доллара, поскольку американский фондовый рынок начал показывать признаки восстановления после падения. Утром вторника евро торгуется в пределах 1,1805-1,1818 доллара. Наличный евро вчера подешевел на 5 копеек: утром его продавали по 31,50-31,52 гривен, а вечером – по 31,45-31,47 гривен. Сегодня утром его начнут продавать по 31,45-31,47 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. К обеду цена наличного евро может вырасти на 3-5 копеек.

Российский рубль в понедельник вырос до 72,60 рублей за доллар, поскольку крупные российские компании активно продают валюту, готовясь к началу периода уплаты налогов. Утром вторника он торгуется в диапазоне 72,60-72,75 рубля за доллар. Наличный рубль в столице в понедельник подорожал на 1 копейку: с 3,62-3,64 до 3,63-3,65 гривен за 10 рублей. Сегодня сохранится та же цена.