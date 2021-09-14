Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал слухи о своем отстранении с должности, сообщает Новое время.

В эфире телеканала ICTV он сказал, что процедура его устранения не запущена и никто из нардепов не обращался с таким предложением.

"Устранить или отозвать с должности меня может только Верховная Рада. Там есть отдельная процедура. На сегодня она не запущена. Никто из народных депутатов не обращался с предложением о моем отзыве. Я понимаю, что принципиальные позиции не всегда всем нравятся, но такой уж я есть, меняться тоже не буду" , — отметил Разумков.

В украинских медиа несколько месяцев распространяется информация о возможной замене главы Верховной Рады.