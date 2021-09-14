Сооснователь Apple объявил о создании космической компании

Американский предприниматель и изобретатель, один из основателей "Apple" Стив Возняк объявил о создании частной космической компании "Privateer Space", сообщает Украинская правда.

Возняк уверен, что новая компания будет непохожа на конкурентов.

В ролике компании говорится, что "Privateer Space" основана совместно с гендиректором робототехнической компании "Ripcord" Алексом Филдингом.

Основатели стремятся к тому, "чтобы космос стал безопасным и доступным для всего человечества" .

В сфере коммерческих космических полетов уже конкурируют такие крупные игроки, как Илон Маск, Джефф Безос и Ричард Брэнсон.