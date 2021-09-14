Украинцев предупредили о резком похолодании

В Украине резко изменится погода﻿, и на смену "бабьему" лету придет похолодание. К концу недели страну накроет циклон с мощными дождями и ветрами.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью﻿.

Согласно прогнозу синоптика, к концу недели в Украину придет циклон, который и принесет существенное ухудшение погодных условий. Первыми похолодание почувствуют западные области - в пятницу регион накроют дожди, а столбики термометров опустятся до +15...18 градусов.

"Предварительно можно сказать, что он (циклон - ред.) будет перемещаться с западных областей территории Украины с пятницы, 17 сентября. Поэтому в пятницу, субботу и воскресенье в хронологическом порядке с запада на восток будут дожди, местами усиление ветра. Дожди могут быть довольно интенсивные", - отметила синоптик.

Заморозков до конца этой недели, по прогнозу синоптика, пока не будет.

Однако Наталья Птуха призывает украинцев не огорчаться из-за ухудшения погоды, потому что "бабье" лето еще может повториться.