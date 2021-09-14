Шмыгаль допустил возможность ревакцинации в Украине

В Украине не исключают, что со следующего года гражданам начнут делать третью прививку против коронавируса, как это практикуют в некоторых европейских странах и США, сообщает Обозреватель.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции 14 сентября.

Глава правительства отметил, что сегодня Украина имеет в остатке 10 миллионов доз различных вакцин против COVID-19. По его словам, вакцинация в стране своих темпов не теряет, это добровольный процесс.

"Мы сделали около 11 млн прививок, около 4,8 млн человек вакцинированы двумя дозами, а это не более 25% взрослого населения" , – напомнил Шмыгаль.

Он добавил, что к концу 2021 года нужно иммунизировать против коронавируса в общем 24-24 млн жителей страны. А со следующего года можно думать о ревакцинации.