Запад-2021: зачем России военные учения с Беларусью

Россия планирует использовать военные учения с Беларусью для углубления контроля над вооруженными силами соседей и увеличения военного потенциала на границах стран НАТО, сообщает Зеркало недели.

Военные учения «Запад-2021» включают десятки тысяч военнослужащих обеих стран и испытания стратегического оружия для имитации конфликта с «западным врагом». Учения проходят на фоне усиленного давления со стороны Кремля вокруг более глубокой интеграции с Минском.

«Учения вписываются в широкую модель: агрессивная Россия увеличивает свой военный потенциал и присутствие у наших границ» , - сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Военные учения, которые в последние десятилетия проходят каждые четыре года, начались через несколько месяцев после того, как Россия без предупреждения собрала около ста тысяч военнослужащих, танков, самолетов и кораблей у границы с Украиной.

Москва заявила, что эти учения были только для проверки готовности войск, но значительная часть военной техники все еще остается близко к границе, что настораживает западные правительства, которые рассматривают это как постоянное наращивание сил.

Президент России Владимир Путин призывал к углублению политического, экономического и оборонного сотрудничества с Беларусью в последние годы и давал различные пакеты финансовой помощи белорусскому диктатору Александру Лукашенко.

Западные военные считают, что усиление влияния Кремля на Минск в сочетании с углублением совместимости оборонной техники двух стран и общей подготовкой перемещает военный потенциал России на 650 км дальше на запад, к границе с Польшей.

«Россия надеется, что они смогут устранить все пробелы, которые, безусловно, существуют с точки зрения командования и контроля. Это частично то, на чем построены военные учения» , - сказал представитель западной разведки Financial Times.﻿

«Понятно, что интеграция, к которой стремится российская сторона, дает Кремлю больший контроль над всей военной динамикой» , - добавил он.

Основным сигналом тревоги для западных военных будет то, если российские войска или оборудование «останутся на этой территории на постоянной основе» , отметил чиновник.

«Если учения заканчиваются, а военные не идут домой, это настораживает. Похожая ситуация была вблизи Украины» , - сказал он. ﻿

И Путин, и Лукашенко заявили, что военные учения не направлены против иностранных врагов, но оправданы из-за того, что, по их мнению, усиливается военная деятельность НАТО вдоль их границ.

В мае и июне 28 тысяч военнослужащих из государств НАТО приняли участие в учениях альянса в 16 странах Южной и Восточной Европы, что вызвало недовольство Кремля.

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что нынешняя версия учений России и Беларуси выделяется «огромным количеством» поставок тяжелой техники в Беларусь, наряду с размещением российских войск в пяти различных белорусских регионах.