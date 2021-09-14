Шмыгаль прокомментировал возможные кадровые изменения министров
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что не имеет претензий к нынешнему Кабинету министров, сообщает Левый берег.
Об этом он сообщил на годовой пресс-конференции в ответ на вопрос журналистки "UA: Первый" о возможных кадровых ротаций в правительстве.
"Сегодня вы видите Кабмин, как говорил президент Украины, технократический. Министры проводят массу времени на рабочих местах, а не на ток-шоу", - заявил министр.
Шмыгаль добавил, что министры работают не идеально, но "не ошибается тот, кто не работает".
На вопрос о том, будут ли отставки на следующей неделе и в каких министерствах, глава правительства ответил:
"Давайте посмотрим и увидим".