Шмыгаль прокомментировал возможные кадровые изменения министров

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что не имеет претензий к нынешнему Кабинету министров, сообщает Левый берег.

Об этом он сообщил на годовой пресс-конференции в ответ на вопрос журналистки "UA: Первый" о возможных кадровых ротаций в правительстве.

"Сегодня вы видите Кабмин, как говорил президент Украины, технократический. Министры проводят массу времени на рабочих местах, а не на ток-шоу" , - заявил министр.

Шмыгаль добавил, что министры работают не идеально, но "не ошибается тот, кто не работает".