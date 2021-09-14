Еврокомиссия продлила срок выделения Украине транша кредита

Европейская комиссия продлила срок предоставления Украине транша макрофинансовой помощи на 600 млн евро. Кредит ожидается в ноябре, сообщает РБК-Украина.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции.

"В отношении макрофинанса. Мы получили позитивный сигнал о предоставлении макрофинансовой помощи. Сейчас Европейская комиссия ожидает начала миссии МВФ. Там была продлена дата предоставления этого транша" , - сказал он.

Шмыгаль сообщил, что правительство ожидает транш на 600 млн евро "этой осенью ориентировочно в ноябре".

Как сообщалось ранее, Европейская комиссия сегодня должна была принять решение о выделении Украине второго транша на 600 млн евро. Программа с ЕК заканчивается именно 14 сентября.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что визит миссии МВФ в Украину планируется на 18 сентября, но это, скорее от всего, будет онлайн-миссия. Правительство ожидает получить кредит МВФ в конце ноября или начале декабря.

Автор: Александр Белоус