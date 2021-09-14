Назван курс гривны к доллару в проекте госбюджета-2022

В проекте государственного бюджета Украины на 2022 год планируется курс гривны к доллару на уровне 28,6-28,7 грн/доллар, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, которая транслировалась на Youtube.

"Курс остается в пределах 28,6-28,7" , - сказал он.

Шмыгаль напомнил, что соответствующие цифры содержатся в трехлетней бюджетной декларации на 2022-2024 годы, одобренной правительством летом 2021 года.

Напомним, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. При этом прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

Автор: Александр Белоус