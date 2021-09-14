Тупицкого могут восстановить в должности главы КСУ

Главу Конституционного суда Александра Тупицкого действительно могут восстановить в должности. Однако есть инструменты его отстранения.﻿ Об этом заявил глава Минюста Денис Малюська, сообщает РБК-Украина.

Как известно, президент Владимир Зеленский решил отменить указ о назначении главы КСУ Тупицкого. Верховный суд признал это незаконным.

"Но этот вердикт сейчас оспаривается в апелляции в Большой палате ВС. И решение суда первой инстанции не вступило в силу" , - отметил Малюська.

По его словам, если апелляция оставит в силе решение первой инстанции, то правового хаоса в КСУ не будет.

"Я не думаю, что начнется правовой хаос. Опять же, против Тупицкого есть уголовные производства, есть инструменты отстранения и к тому же в следующем году завершается срок его полномочий. Весь этот шум и гам может закончиться уже весной следующего года" , - добавил министр.

Автор: Олег Черныш