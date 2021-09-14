Президент Чехии попал в больницу

76-летний глава Чехии Милош Земан срочно госпитализирован в Центральный военный госпиталь Праги с обострением давней болезни невропатии ног. По иронии судьбы его предшественник Вацлав Клаус сейчас проходит лечение в том же учреждении, сообщает Обозреватель.

Земан много лет страдает недугом невропатии ног, а также регулярно обследовался у врачей в связи с хроническим диабетом.

С апреля 2021 года чешский президент пересел на инвалидную коляску. Сейчас медики не спешат оглашать его диагноз, поскольку политику требуется тщательное обследование.

Что касается Вацлава Клауса, то в медучреждении он оказался на минувших выходных в связи с сильным скачком давления.