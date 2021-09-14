Валютный рынок вторника: ход торгов

Во вторник на межбанковском валютном рынке﻿ торговля проходит в узком диапазоне 26,61-26,65 гривен. С утра наблюдалось превышение предложения над спросом на иностранную валюту, но к обеду баланс постепенно выровнялся.

Национальный банк уже привычно выходил с интервенцией на покупку валюты и скупил предложения в районе 26,64 гривен на сумму 5 млн долларов, после чего ушел с рынка и больше не возвращался.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева подешевел на 3 копейки: утром его продавали по 26,72-26,73 гривен, а к обеду ценник опустили до 26,69-26,70 гривен. Стоит отметить, что на этот раз снижение курса не привело к росту спроса на наличную валюту.

Евро на FOREX сначала вырос до отметки 1,1830 доллара, а затем вновь вернулся к 1,1800, поскольку доллар в мире подорожал накануне публикации блока американской статистики в 15:30 по Киеву. Наличный евро в первой половине дня продавали по 31,42-31,45 гривен без выраженного направления изменения цены.

Российский рубль после утреннего роста до 72,60 рублей за доллар опять вернулся к уровню 73 рубля за доллар. Цена наличного рубля в столице не изменилась: как и вчера, сегодня его продают по 3,63-3,65 гривны за 10 рублей.