Кулеба: Байден пообещал не бросать Украину наедине с Россией

Президент США Джо Байден пообещал, что не оставит Украину лицом к лицу с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Интерфакс-Украина.

"Нас, дипломатов, учат читать через множество слоев каждой строчки. Я думаю, что президент США открыт для сотрудничества с нами и понимает, что предыдущая администрация втянула нас во внутреннюю политику США. Он сказал, что не оставит Украину в одиночестве лицом к лицу с Россией, и это очень важное обязательство", - сказал Кулеба в интервью The Independent, опубликованном в понедельник.

В то же время Кулеба согласился с тем, что Америка находится в середине "кризиса лидерства".