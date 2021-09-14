Как не стоит лечить детскую головную боль
Невролог Оксана Загилова рассказала, какими лекарственными препаратами противопоказано пользоваться для избавления ребенка от головной боли, сообщает Країна здоров'я.
По словам врача, до 12 лет лечить детей анальгином, аспирином и цитрамоном не рекомендуется. Это связано с влиянием препаратов на желудок и кровь, которые для детского организма становятся отрицательными.
В случае эпизодической головной боли, не вызванного травмами и без сопутствующих симптомов, таких как тошнота, врач рекомендует обеспечить ребенку постельный режим. Можно использовать половинную дозу парацетамола или легкого обезболивающего. Однако, врач предупреждает, что при частых головных болях у ребенка лучше обратиться к педиатру.