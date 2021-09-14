Валютный рынок: итоги вторника
Во вторник снижение котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке замедлилось. На достигнутых уровнях покупатели начали проявлять повышенный интерес к валюте.
Чем ближе котировки приближаются к уровню годового минимума (26,56 гривен на покупке, зафиксирован 18 августа), тем четче ощущается интерес импортеров, которые уже не ждут, что будет еще дешевле,а спешат закупить необходимый объем и оплатить контракты. Сегодня после того, как ценник на покупку ненадолго опустился до 26,615 гривен, а ценник на продажу – до 26,629 гривен, ситуация на рынке изменилась. Малоактивные до этого покупатели начали разбирать более дешевые предложения. Котировки отреагировали ростом и во второй половине торговой сессии поднялись до 26,665 гривен на покупке и 26,69 гривен на продаже.
Закрыли торги вторника на 0,4 копейки на покупке и на 1,3 копейки на продаже ниже, чем в понедельник.
Ход торгов
Стартовые котировки – 26,63/26,69 (покупка/продажа).
Торги вторника открылись уже, чем в понедельник: спред на открытии составил 6 копеек. Первая сделка по цене 26,6515 гривен прошла в 09:53. Изначально число продавцов существенно превышало число покупателей, и котировки сразу же начали снижаться. К 11:20 достигли дневного минимума. В этот момент на рынке появился Национальный банк; он скупил несколько заявок на продажу в районе 26,64 гривен на общую сумму 5 млн долларов – и ушел с рынка. Больше регулятор на межбанк сегодня не выходил. Вплоть до конца обеденного перерыва сделки проходили в узком диапазоне 26,62-26,64 гривен. После обеда ситуация изменилась: начали выходить покупатели, надеявшиеся увидеть цены ниже уровня 26,60. Котировки пошли вверх и к 15:30 достигли дневных максимумов.
Котировки закрытия – 26,657/26,665 (покупка/продажа).
Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 11,5 млн долларов по сравнению с понедельником и составил 168,5 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,6325 гривен.
- Официальный курс доллара на 15 сентября установлен на отметке 26,6362 гривен за доллар, снижение на 5,58 копеек.
- Официальный курс евро на 15 сентября установлен на отметке 31,4627 гривен за евро, рост на 1,55 копейки.
- Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня в первой половине дня снизилась на 3 копейки: утром его продавали по 26,72-26,73 гривен, к обеду ценник опустили до 26,69-26,70 гривен. К вечеру, вслед за небольшим ростом на межбанке, ценник опять подняли до 26,72-26,73 гривен.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:00 – 1,1822 доллара. Сегодня евро сначала опустился до отметки 1,1800 доллара, а затем подскочил до 1,1845 после публикации августовских данных по индексу потребительских цен, которые сигнализировали о замедлении инфляции в США. Курс наличного евро в столичных обменниках в течение дня колебался в пределах 31,45-31,50 гривен, повторив динамику наличного доллара.
Очередные «американские горки» рисовал сегодня график российского рубля к доллару: несколько раз цена то доходила до 72,55 рублей, то возвращалась к 72,96-72,97 рублям за доллар. Состоянием на 18:00 доллар к рублю торгуется в узком диапазоне 72,80-72,85 рубля за доллар. Наличный рубль в Киеве сегодня, как и вчера, продавали по 3,63-3,65 гривен за 10 рублей.