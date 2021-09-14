Валютный рынок: итоги вторника

Во вторник снижение котировок безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке замедлилось. На достигнутых уровнях покупатели начали проявлять повышенный интерес к валюте.

Чем ближе котировки приближаются к уровню годового минимума (26,56 гривен на покупке, зафиксирован 18 августа), тем четче ощущается интерес импортеров, которые уже не ждут, что будет еще дешевле,а спешат закупить необходимый объем и оплатить контракты. Сегодня после того, как ценник на покупку ненадолго опустился до 26,615 гривен, а ценник на продажу – до 26,629 гривен, ситуация на рынке изменилась. Малоактивные до этого покупатели начали разбирать более дешевые предложения. Котировки отреагировали ростом и во второй половине торговой сессии поднялись до 26,665 гривен на покупке и 26,69 гривен на продаже.

Закрыли торги вторника на 0,4 копейки на покупке и на 1,3 копейки на продаже ниже, чем в понедельник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,63/26,69 (покупка/продажа).

Торги вторника открылись уже, чем в понедельник: спред на открытии составил 6 копеек. Первая сделка по цене 26,6515 гривен прошла в 09:53. Изначально число продавцов существенно превышало число покупателей, и котировки сразу же начали снижаться. К 11:20 достигли дневного минимума. В этот момент на рынке появился Национальный банк; он скупил несколько заявок на продажу в районе 26,64 гривен на общую сумму 5 млн долларов – и ушел с рынка. Больше регулятор на межбанк сегодня не выходил. Вплоть до конца обеденного перерыва сделки проходили в узком диапазоне 26,62-26,64 гривен. После обеда ситуация изменилась: начали выходить покупатели, надеявшиеся увидеть цены ниже уровня 26,60. Котировки пошли вверх и к 15:30 достигли дневных максимумов.

Котировки закрытия – 26,657/26,665 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 11,5 млн долларов по сравнению с понедельником и составил 168,5 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,6325 гривен.

Официальный курс доллара на 15 сентября установлен на отметке 26,6362 гривен за доллар, снижение на 5,58 копеек.

Официальный курс евро на 15 сентября установлен на отметке 31,4627 гривен за евро, рост на 1,55 копейки.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня в первой половине дня снизилась на 3 копейки: утром его продавали по 26,72-26,73 гривен, к обеду ценник опустили до 26,69-26,70 гривен. К вечеру, вслед за небольшим ростом на межбанке, ценник опять подняли до 26,72-26,73 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:00 – 1,1822 доллара. Сегодня евро сначала опустился до отметки 1,1800 доллара, а затем подскочил до 1,1845 после публикации августовских данных по индексу потребительских цен, которые сигнализировали о замедлении инфляции в США. Курс наличного евро в столичных обменниках в течение дня колебался в пределах 31,45-31,50 гривен, повторив динамику наличного доллара.

Очередные «американские горки» рисовал сегодня график российского рубля к доллару: несколько раз цена то доходила до 72,55 рублей, то возвращалась к 72,96-72,97 рублям за доллар. Состоянием на 18:00 доллар к рублю торгуется в узком диапазоне 72,80-72,85 рубля за доллар. Наличный рубль в Киеве сегодня, как и вчера, продавали по 3,63-3,65 гривен за 10 рублей.