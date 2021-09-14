Одесский винзавод продали в 3,5 раза дороже стартовой цены

Целостный имущественный комплекс ОАО "Одессавинпром" был продан на приватизационном аукционе 234,9 млн грн, что в 3,5 раза дороже стартовой цены, сообщает Деловая столица.

В состав имущественного комплекса входит 97 объектов недвижимости (28 единиц зданий и сооружений, а также 69 амфор для хранения вина, расположенных в подвале; 143 единицы машин и оборудования; 60 единиц инструментов и приборов, 6 транспортных средств (1 автопогрузчик, 1 лодка спасательный, автомобили — 4 единицы (подлежат выбраковке).

Имущество расположено в Одессе.

Стартовая цена лота составляла 65 319 289 грн без НДС. Победителем аукциона стало ООО "КАПЛОР 7", которое предложило цену 234,9 млн грн. В случае отказа от покупки право приватизации перейдет к ООО "Сити Борд Сервис", которое предложило 234,2 млн грн.