Блинкен объяснил провал США в Афганистане ошибками администрации Трампа

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вывод американских войск из Афганистана был вынужденным и поспешным решением из-за ошибок, которые совершила бывшая администрация Дональда Трампа. Его заявление опубликовано на сайте Госдепартамента, сообщает Лента.Ру.

Дипломат добавил, что нынешний глава Белого дома Джо Байден унаследовала от предшественников договоренности с движением «Талибан», которые оставляли мало времени на эвакуацию. Кроме того, из-за соглашений экс-президента нынешней администрации так или иначе пришлось бы завершить кампанию в Афганистане, убежден Блинкен.

Эвакуация американских граждан, которую считают провалом 20-летней кампании США в Афганистане, закончилась 31 августа. После этого американский президент обратился к нации и заявил, что уход американских войск из страны завершает эру попыток переустроить другие государства.