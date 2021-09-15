Гейтс назвал условия подготовки к новой эпидемии

Миллиардер-филантроп, сооснователь Microsoft Билл Гейтс считает, что условием готовности мира к грядущей эпидемии является возможность разработать вакцину в кратчайшие сроки. Свое мнение он высказал в интервью The Wall Street Journal, сообщает Лента.Ру.

По его мнению, следующая пандемия будет в десятки раз хуже нынешней, при этом человечество не прилагает достаточных усилий, чтобы к ней подготовиться. В частности, нужно научиться делать новую вакцину за первые 100 дней и за такой же срок развернуть мощности для ее достаточного производства, и эта задача выполнима.

Накануне фонд Билла и Мелинды Гейтс выпустил отчет, обличающий вакцинное неравенство с моральной точки зрения: в развитых странах от коронавируса привито до 80 процентов населения, в некоторых бедных — всего около одного процента. Притом Африка получила 48 миллионов доз вакцины, Калифорния — 42 миллиона, хотя население этого штата в 30 раз меньше, чем у Черного континента.

Также в докладе указывается, что отношение к эпидемии показывает, что люди не смогут наладить всемирные механизмы борьбы с заразной болезнью и преодолеть ради этого неравенство.