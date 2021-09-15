В НАТО заговорили об активизации поддержки Украины

Прогресс Киева в переходе на стандарты НАТО очевиден, но еще многое нужно сделать, а потому Североатлантический альянс должен активизировать свою поддержку Украины.﻿ Об этом во время дискуссионной панели на тему "НАТО-Украина: путь вперед", организованной изданием Kyiv Post и представительством НАТО в Киеве, заявила директор Центра информации и документации НАТО в Украине Винета Кляйне.

По её словам, страны-члены Альянса абсолютно четко артикулируют, насколько Украина важна для трансатлантической безопасности и насколько важны суверенитет, территориальная целостность и способность Украины противостоять внешней агрессии. Кляйне заметила, что есть разные мнения по поводу реализации ежегодной национальной программы сотрудничества Украина-НАТО.

Она подчеркнула, что в штаб-квартире НАТО царит убеждение, что по сравнению с ситуацией, которая была еще несколько лет тому назад, есть "огромная разница": большая нацеленность Киева на достижение результата, сосредоточение на реализации целей.

Директор Центра информации и документации НАТО в Украине подчеркнула, что "НАТО должно активизировать свою политическую и практическую поддержку Украины". В этом контексте она акцентировала внимание на важности учений "Нерушимая стойкость" по противодействию гибридным угрозам в сфере критической инфраструктуры в Черноморском регионе, которые в эти дни проходят в Одессе.

"Прогресс в Украине виден и это - очень важно" , - заметила Кляйне.

Она назвала несколько сфер, где Украина должна сделать шаг вперед. Речь идет, в частности, об изменениях в системе гражданского контроля и демократического надзора за системой безопасности и обороны Украины, четком определении и практической реализации стратегических целей, а также улучшении архитектуры национального планирования в оборонном секторе.

По её убеждению, очень важно удачно совместить планирование с политической поддержкой, выделением ресурсов и имплементацией всех реформ. Кляйне подчеркнула, что реформы нужны не ради реформ, а для безопасности украинцев и будущего страны.