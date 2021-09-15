План Байдена ударит по экономике США

Инфраструктурный план президента США Джо Байдена на 3,5 триллиона долларов ударит по экономике США, оказывая давление в долгосрочной перспективе, сообщает Лента.ру.

Его реализация вызовет резкий скачок дефицита федерального бюджета и снижение ВВП. Об этом пишет Fox Bussiness со ссылкой на новое исследование.

Принятие пакета по стимулированию экономики, лежащего в основе политики Байдена, может сократить ВВП на четыре процента к 2050 году. Кроме того, появится риск роста федерального долга примерно на 8,9 процента. 3,5 триллиона долларов по плану Байдена предполагается потратить в следующие десять лет. Если после этого периода расходы в таком объеме продолжатся, то государственный долг вырастет на 16,4 процента к 2050 году, а ВВП сократится на 4,8 процента.

План предполагает существенное сокращение налогов для среднего класса, оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, доступность всеобщего дошкольного образования, создание общественных колледжей, борьбу с изменением климата и расширение программ медицинской помощи. Финансирование плана произойдет за счет увеличения налогов для богатых американцев и корпораций. Законодатели все еще обсуждают детали.

Вопрос принятия плана вызвал раскол не только между партиями, но и внутри демократической партии, к которой принадлежит Байден.

"Я не поддержу законопроект на 3,5 триллиона долларов или какой-либо другой уровень дополнительных расходов без большей ясности в отношении того, почему Конгресс предпочитает игнорировать серьезные последствия инфляции и долга для существующих государственных программ" , — сказал сенатор Джо Манчин от демократов.

На пути реализации экономического плана сенатор посчитал нужным учесть все факторы, в том числе предлагаемое увеличение ставки корпоративного налога с 21 процента до 28 процентов. По мнению сенатора, умеренное повышение ставки до 25 процентов сохранит конкурентоспособность США на мировом рынке. Исходя из предложенного, Манчин установил диапазон размера финансирования, с которым он согласится поддержать план.

"Это будет в 1-1,5 триллиона долларов" , — заявил политик.

Его мнение может сыграть решающую роль на пути реализации плана, учитывая, что Сенат США — верхняя палата Конгресса — принял его благодаря усилиям демократов, в то время, как 50 республиканцев практически единогласно проголосовали против. Для принятия решения требуется, чтобы хотя бы половина из 100 сенаторов проголосовала «за». При этом, в Палате представителей Конгресса США, которая одобрила план в конце августа, мнения разделились почти поровну. Среди поддержавших план не было ни одного члена Республиканской партии, а у демократов произошли разногласия — спикер палаты представителей Ненси Пелоси долго боролась с несогласными, которые выступали против экономического плана.

Глава Комитета Сената США по бюджету Берни Сандерс раскритиковал комментарии Манчина, но пообещал отклонить законопроект, если не будет достигнуто примирение.

Экономический план составляет основу политики Байдена по помощи семьям после пандемии и борьбе с изменением климата. Бывший президент США Дональд Трамп назвал предложения своего преемника «планом уничтожения Америки». По его словам, принятие плана приведет к повышению налогов и росту цен на многие категории повседневных товаров.